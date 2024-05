Firefox 126 est disponible avec de petites nouveautés

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 126. Il s’agit d’une petite mise à jour pour le coup, les nouveautés sont peu nombreuses et il y a même une fonction précédemment ajoutée qui est aujourd’hui supprimée.

Les nouveautés de Firefox 126

L’option « Copier le lien sans le pistage du site », qui retire les paramètres de suivi dans les URL, s’améliore avec Firefox 126. Elle peut désormais supprimer les paramètres des URL imbriquées. La prise en charge du blocage de plus de 300 paramètres de suivi à partir de liens copiés, y compris ceux des principaux sites d’achat, a également été étendue.

Firefox supporte désormais zstd (zstandard compression). Il s’agit d’une alternative aux compressions broti et gzip pour le contenu Web, qui permet d’obtenir des niveaux de compression plus élevés pour le même processeur utilisé, ou inversement de réduire l’utilisation du processeur du serveur pour obtenir la même compression. C’est utilisé sur des sites tels que Facebook.

D’autre part, la version propre à macOS supporte désormais l’accélération du décodage matériel pour le codec AV1 sur les Mac qui ont les puces M3.

Mozilla note également que la télémétrie a été ajoutée pour créer un compte global des recherches par catégorie afin d’informer largement le développement des fonctions de recherche. Ces catégories sont basées sur 20 types de contenu de haut niveau, tels que « sports », « affaires » et « voyages ». Ces données ne seront pas associées à des utilisateurs spécifiques et seront collectées à l’aide du protocole OHTTP afin de supprimer les adresses IP en tant que métadonnées potentiellement identifiantes. Aucun profilage ne sera effectué et aucune donnée ne sera partagée avec des tiers, assure Mozilla.

Enfin, la fonction « Ouvrir l’adresse du presse-papiers » apparue avec Firefox 125 n’est plus disponible. Mozilla assure que le retrait est temporaire et qu’il s’explique par un problème de performance du navigateur. Elle sera de retour dans une future mise à jour une fois que le problème aura été réglé.

Firefox 126 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.