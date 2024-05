Fake News : Threads lance son programme de fact-checking

Après des mois d’atermoiements puis des premiers essais sur Instagram et Facebook, Meta vient enfin de lancer un programme de fact-checking pour Threads, le concurrent de X. Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a déclaré que les « vérificateurs » (fact checkers) déjà au travail sur Facebook pouvaient désormais vérifier les informations publiées sur Threads, l’objectif étant d’avertir les utilisateurs sur de possible fake news. Mosseri ne précise pas quand le programment de fact-checking a été démarré, ni combien de personnes sont affectées à la vérification des contenus, ni même encore si cela ne concerne que telle ou telle zone géographique. Dans tous les cas de figure, la tâche s’annonce immense pour les petites mains en charge de vérifier la véracité des informations dites « sensibles » (par exemple la guerre en Ukraine, la période présidentielle aux US ou bien encore le conflit israélo-palestinien).

On ne sait pas non plus comment ont été formés ces vérificateurs et si Meta s’est alloué les services d’organismes spécialisés dans ce type de travail. Les déclarations précédentes de Mosseri laissent toutefois entendre que cette tâche de vérification serait externalisée : « Nous comparons actuellement les évaluations de vérification des faits de Facebook ou Instagram à celles de Threads, mais notre objectif est que les partenaires de vérification des faits aient la possibilité d’examiner et d’évaluer les informations erronées sur l’application ». On notera enfin que ce système de fact-checking tombe en pleine période électorale américaine et au point d’incandescence des fake news relatives au conflit à Gaza, ce qui n’est peut-être pas un hasard.