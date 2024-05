Nicolas Cage sera Spider-Man Noir dans la série live-action de Prime Video

Nicolas Cage va une nouvelle fois jouer Spider-Man Noir, mais ce sera cette fois dans une série live-action de Marvel gérée par Sony. Elle a pour nom Noir et sera disponible sur MGM+ et Amazon Prime Video. Le programme avait été évoqué pour la première fois en 2023.

C’est dans le film Spider-Man: Into the Spider-Verse (qui a pour titre « français » New Generation) que Nicolas Cage a fait la voix de Spider-Man Noir pour la première fois. Mais c’était de l’animation. Ici, l’acteur va apparaître à l’écran pour le même rôle.

La série Noir tourne autour d’un détective privé vieillissant et malchanceux (Nicolas Cage) dans le New York des années 1930, qui est forcé de se confronter à sa vie passée en tant que seul et unique super-héros de la ville. Le programme est produit par Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios. Noir fait partie de l’univers Marvel plus large qu’Amazon est en train d’assembler, le diffuseur travaillant déjà sur Silk : Spider Society avec Angela Kang. Elle a été la showrunneuse de la série The Walking Dead sur les trois dernières saisons.

The story of an aging and down on his luck private investigator in 1930s New York, who is forced to grapple with his past life as the city’s one and only superhero. NOIR, starring Nicolas Cage, is coming to MGM+ and Prime Video. pic.twitter.com/8u9ZZ7ZlMW — Prime Video (@PrimeVideo) May 14, 2024

« L’expansion de l’univers Marvel avec Noir est une opportunité unique et spéciale, et nous sommes honorés de proposer cette série à nos clients Prime Video dans le monde entier », a déclaré Vernon Sanders, responsable de la télévision chez Amazon MGM Studios. « Le très talentueux Nicolas Cage est le choix idéal pour notre nouveau super-héros et l’équipe de production accomplie avec Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal et l’incroyable équipe de Sony se consacre à l’expansion de cette franchise de la manière la plus authentique qui soit ».

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la série Noir sur Prime Video avec Nicolas Cage en Spider-Man.