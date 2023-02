Spider-Man Noir : une série est en préparation chez Amazon Prime Video

Amazon Studios et Sony Pictures Televisions travaillent ensemble sur une série Spider-Man Noir qui sera disponible sur le service de streaming Prime Video, fait savoir Variety. Il s’agit d’une série en prise de vues réelles (live-action) et non en animation.

Spider-Man Noir est une création plus récente de Marvel, avec un lancement pour la première fois dans une mini-série de comics en 2009. L’univers Noir est un univers alternatif qui réimagine certains des personnages de Marvel dans un contexte de hard-boiled (sous-genre littéraire du roman policier, proche du roman noir) des années 1930. Le personnage de Spider-Man Noir était plus proche d’un justicier, qui s’appelait encore Peter Parker.

Oren Uziel sera le scénariste et le producteur exécutif de la série Spider-Man Noir. Oren Uziel a développé la série avec les producteurs du film Spider-Man: New Generation Phil Lord et Christopher Miller et l’ancienne patronne de Sony Amy Pascal, qui sont tous producteurs exécutifs. Amy Pascal assure la production exécutive via Pascal Pictures.

Reste une importante question : qui incarnera Spider-Man Noir dans la série sur Amazon Prime Video ? L’information n’est pas encore connue. C’est Nicolas Cage qui a fait sa voix dans Spider-Man: New Generation. À voir si ce sera lui dans la série. Ce serait assez surprenant toutefois.