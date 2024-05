Robert F. Kennedy Jr. porte plainte contre Meta pour « interférence électorale »

Le candidat indépendant à la présidence et farouche opposant à la vaccination Robert F. Kennedy Jr. vient de poursuivre Meta en justice, alléguant que l’entreprise a violé le Premier Amendement et s’est engagée dans une « interférence électorale » en supprimant une vidéo le concernant. Cette plainte concerne la suppression temporaire par Meta d’une vidéo promotionnelle de 30 minutes publiée par le super PAC American Values 2024 (AV24). Andy Stone, porte-parole de Meta, a précisé que le lien vers la vidéo avait été « bloqué par erreur et rapidement restauré une fois le problème découvert », et a refusé de commenter la plainte en cours.

Les chances de succès de cette procédure sont faibles : le Premier Amendement limite la censure gouvernementale, non celle des entreprises privées. De plus, la Section 230 du Communications Decency Act protège les plateformes en ligne contre les poursuites liées aux suppression de contenu. Malgré ces obstacles juridiques, les avocats de Kennedy affirment que Meta continue de « limiter » les liens vers la vidéo. Ils soutiennent ainsi que le chatbot IA de Meta a confirmé le 5 mai que le lien était « actuellement restreint ». Cet incident à priori mineur est une parfaite illustration de la polarisation des débats politiques aux Etats-Unis, et montre que la modération de contenus (volontaire ou due à des erreurs techniques) peut amplifier les tensions politiques.

A noter que la plainte de Kennedy cite également l’affaire Murthy v. Missouri (l’administration Biden y est accusée d’avoir contraint les entreprises de médias sociaux à censurer des discours, en violation présumée du Premier Amendement). Bien que les juges se soient montrés sceptiques à l’égard de cet argument, Kennedy et AV24 avancent que Meta et son CEO Mark Zuckerberg ont « conspiré » en défaveur de la candidature de Kennedy. Ils réclament des dommages-intérêts non spécifiés et une injonction visant à empêcher toute nouvelle censure de la vidéo. Au delà du cas Kennedy, cette nouvelle affaire a de fortes chances de réactiver la colère des conservateurs américains envers les entreprises de médias sociaux, souvent accusées de censurer les points de vue de droite (c’est le leitmotiv d’Elon Musk… patron d’un réseau social très marqué à droite).