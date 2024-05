PlayStation : Sony nomme Hermen Hulst et Hideaki Nishino comme nouveaux patrons

Sony annonce que Jim Ryan, l’ancien patron de PlayStation, va être remplacé non pas par un mais par deux nouveaux dirigeants : Hermen Hulst et Hideaki Nishino. Ce sera une réalité dès le 1er juin 2024.

Nouveaux dirigeants chez PlayStation

Hermen Hulst, qui occupe actuellement le poste de directeur des studios PlayStation, sera nommé directeur général du groupe commercial des studios de Sony Interactive Entertainment (SIE). Hideaki Nishino sera nommé directeur général du groupe d’activités plateformes de SIE, et tous deux rendront compte au directeur financier de Sony et président de SIE, Hiroki Totoki.

« Sony Interactive Entertainment est une entreprise dynamique et en pleine croissance qui offre des expériences de divertissement incroyables en associant contenu et technologie », a déclaré Hiroki Totoki dans un communiqué. « Ces deux dirigeants auront des responsabilités claires et géreront la direction stratégique pour s’assurer que l’accent reste mis sur l’approfondissement de l’engagement avec les utilisateurs PlayStation existants et l’élargissement des expériences à de nouveaux publics ».

Hideaki Nishino continuera d’être responsable de la technologie, des produits, des services et de l’expérience de la plateforme, ainsi que de la supervision des relations avec les éditeurs et développeurs tiers, et des opérations commerciales. Cela inclut les ventes et le marketing du matériel, des services et des appareils.

De son côté, Hermen Hulst sera responsable du développement, de l’édition et des opérations commerciales des contenus first-party de SIE.

Le fait que les deux nouveaux patrons soient des vétérans de PlayStation est conforme à l’approche de Sony, qui consiste à promouvoir l’entreprise de l’intérieur. Cependant, la décision d’avoir deux dirigeants n’a jamais été prise auparavant par le groupe et reflète la taille et l’ampleur croissantes de la division.