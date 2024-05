La Planète des Singes: Le Nouveau Royaume règne sur le box-office

On pouvait s’y attendre. Les singes de Wes Ball ne règnent pas seulement sur les êtres humains mais aussi sur le box-office mondial. Sur son premier week-end d’exploitation, La Planète des Singes: Le Nouveau Royaume réalise un démarrage plus que solide, avec pas moins de 56,5 millions de dollars aux Etats-Unis et 72,5 millions de dollars dans le reste du monde, soit un total de 129 millions de dollars en quelques jours (3 jours aux USA, 5 jours en Europe). Le film se paye le luxe de détrôner The Fall Guy qui pour l’occasion porte bien son nom et perd 50% de ses recettes malgré un nombre d’écrans supérieurs à son lancement. Par rapport aux films précédents de la trilogie, La Planète des Singes: Le Nouveau Royaume se situe à une bonne place, soit juste derrière La planète des singes : L’affrontement, qui avait gagné 72,6 millions de dollars en juillet 2014 (710 millions au global). La Planète des singes : Suprématie avait gagné 56,3 millions de dollars à son lancement en 2017 (490 millions en tout) et La planète des singes : Les origines avait récolté 54,8 millions de dollars en 2011 (481 millions au global).



Le synopsis du film : « Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l’état sauvage et vivent en retrait. Alors qu’un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l’amènera à questionner tout ce qu’il sait du passé et à faire des choix qui définiront l’avenir des singes et des humains. »