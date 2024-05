Project Starline : la plateforme Google de visioconférence ultra réaliste sera disponible en 2025

Décidément, le futur s’invite à nos portes depuis quelques semaines : l’essai quasi transformé du lanceur géant Starship, le casque XR nous rapprochant de Ready Player One, les robots humanoïdes sophistiqués et accessibles, et bientôt aussi, la visioconférence ultra réaliste. En 2021, Google avait dévoilé le Project Starline, une plateforme de visioconférence utilisant des capteurs et des caméras afin de retranscrire un effet 3D extrêmement convaincant. Deux personnes situées à des centaines de kilomètres de distance avaient alors l’impression de converser comme si elles étaient réellement dans la même pièce. Le résultat était bluffant,

Après quelques années supplémentaires de tests et de mise au point, Google peut enfin proposer Starline à ses clients professionnels en partenariat avec HP, la mise en service des premières unités Starline étant prévu pour l’an prochain. Dans un billet de blog, Google a en effet confié que HP était partenaire sur le projet, et donc sans doute en charge des aspects hardware. La firme de Mountain View affirme aussi travailler à une intégration de Zoom et Google Meet à sa nouvelle plateforme. Malgré ces belles annonces, la technologie Starline et ses contraintes d’installation tiennent encore largement du mystère, mais Andrew Narkter, directeur général du projet Starline, promet que nouveaux détails seront partagés un peu plus tard cette année.