Xbox en crise : Microsoft prendrait les décisions stratégiques à la place de la division Xbox

Xbox traverse actuellement la pire crise de son histoire, et cette fois l’on pressent que la conclusion pourrait être malheureusement définitive pour la plateforme noire et verte. IGN – qui enfin semble vouloir faire du vrai journalisme sur Xbox au lieu de troller la plateforme – a pu s’entretenir avec d’anciens cadres de xbox ayant gardé des antennes dans la société et le constat semble affligeant. Sous anonymat, l’un de ces ex-cadres estime en effet que la division Xbox a trop grossi d’un seul coup, ce qui a complexifié la gestion de l’ensemble des studios : « Xbox 360 a été lancé avec quelques centaines de personnes. Dernièrement, Xbox compte presque 30 000 personnes. » affirme cette source.

Satya Nadella est-il en train de volontairement tuer la marque Xbox pour rentabilise les rachats d’ABK et de Zenimax ? Cela en prend le chemin en tout cas…

A ce niveau de taille « critique », la direction de Microsoft a commencé à considérer qu’elle était pleinement légitime à prendre les décisions stratégiques globales à la place des dirigeants de la division Xbox : « La raison pour laquelle cela semble si inconsistant avec les déclarations précédentes de l’équipe de direction Xbox est que ces décisions ne sont probablement pas prises par Phil. C’est tout cela qui est dicté par [le CEO de Microsoft] Satya [Nadella] et [le CFO de Microsoft] Amy Hood, et cela découle de l’acquisition d’Activision. »

De fait, Satya Nadella et ses collaborateurs les plus proches auraient pris les décisions stratégiques les plus critiquées de ces derniers mois : « J’ai eu des longues conversations avec un groupe de fondateurs d’Xbox, et nous avons tous abouti à la même conclusion : ce n’est plus Xbox, mais Microsoft Gaming. » ajoute l’ex-cadre, qui en remet une: « Je suis 100% convaincu que cela est une décision au niveau du conseil d’administration. Xbox était un centre de profit énorme, donc Satya a approuvé une fusion énorme. Maintenant, les jeux ralentissent, et l’action Microsoft s’envole, et il n’y a pas moyen que Satya laisse Xbox faire tomber. C’est tout mon opinion, bien sûr, mais… je suis presque certain que ces décisions ne sont pas prises que par l’équipe de direction Xbox. »

Les belles phrases sur la fin des exclusivités nécessaire pour l’industrie du JV, le soutien aux studios indépendants, tout cela prend évidemment une autre saveur si l’on se dit que ce sont désormais les financiers qui tiennent les rênes de la division et que ces derniers réclament un retour rapide sur investissement.