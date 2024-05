IBM va investir 45 millions d’euros en France pour l’informatique quantique

IBM va annoncer un investissement de 45 millions d’euros dans l’informatique quantique pour développer son laboratoire de recherche en France, dans le cadre du sommet Choose France qui aura lieu lundi, selon les informations de l’AFP.

Cet investissement sur plusieurs années va mener à l’embauche d’une cinquantaine d’ingénieurs et de chercheurs d’ici 2025 pour permettre d’étendre au quantique les missions du centre d’IBM France Lab Paris-Saclay.

Lancé en 2019 et dédié à l’intelligence artificielle, ce laboratoire de recherche et développement aura pour but de mener des projets collaboratifs avec les entreprises, les start-up, les universités et les instituts sur l’informatique quantique, notamment sur la formation et la recherche appliquée autour de cette nouvelle technologie.

Les ordinateurs quantiques sont appelés à transformer radicalement l’informatique, avec des puissances de calcul gigantesques, sans commune mesure avec les machines classiques.

Les applications potentielles sont immenses dans l’industrie, en intelligence artificielle (amélioration de l’apprentissage automatique), dans la finance, ou encore dans l’optimisation des réseaux d’énergie ou des transports.

Présidé par Emmanuel Macron, le sommet Choose France réunit quelque 180 patrons étrangers au château de Versailles et mettra particulièrement l’accent cette année sur les sujets de décarbonation et d’intelligence artificielle et quantique.

L’an dernier, 28 projets avaient été annoncés lors de ce forum annuel lancé en 2018, pour un total de 13 milliards d’euros.