Les 4 Fantastiques : on sait qui interprétera Galactus dans le film Marvel

La phase 6 du DCU consolide son casting, et tout au moins sur ce plan, il y a de quoi se réjouir. Le film Fantastic Four (Les 4 Fantastiques) de Matt Shakman affichait déjà un casting 3 étoiles – Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner en surfer d’argent – et l’on sait désormais qui incarnera à l’écran le super-méchant Galactus. Hollywood Reporter nous apprend ainsi que le gigantesque Galactus sera interprété par Ralph Ineson, que l’on retrouve décidément dans tous les bons plans depuis quelques années (La Tragédie de Macbeth de Joel Cohen, The Northman de Robert Eggers, The Creator de Gareth Edwards) et que l’on retrouvera aussi dans certains des gros films de 2024 et 2025 (Nosferatu de Robert Eggers, Frankenstein de Guillermo del Toro).

Pour rappel, Galactus a fait une unique apparition au cinéma dans le médiocre Fantastic Four : Rise of the Silver Surfer en 2007, et l’on peut espérer cette fois un métrage de meilleure qualité…même si Marvel/Disney peine à satisfaire les fans depuis quelques années. La page wiki de Galactus nous apprend que le super-méchant « est dépeint comme un personnage semblable à un dieu qui se nourrit en drainant l’énergie des planètes vivantes. Après être apparu dans l’Âge d’argent des comics, le personnage est employé pendant plus de quatre décennies. Galactus est notamment le protagoniste du one-shot Super-Villain Classics: Galactus the Origin (mai 1983)a et de la mini-série Galactus the Devourer (septembre 1999 à mars 2000). »

Fantastic Four devrait sortir en salle le 25 juillet 2025.