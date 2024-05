Ransomware : Boeing a refusé de payer 200 millions de dollars à LockBit

Pauvre, pauvre Boeing. Touché par une série noire (en cours) d’incidents sur ses appareils, en difficulté dans le secteur aérospatial, l’avionneur américain est aussi la cible de hackers. En 2023, Boeing était touché par le Ransomware du groupe de pirates LockBit, ce dernier menaçant de révéler une « quantité énorme » de données. L’acte d’accusation du DoJ contre Dimitry Yuryevich Khoroshev, le cerveau supposé de LockBit (qui réside en Russie), précise bien qu’une société américaine basée en Virginie avait été victime d’un chantage de type Ransomware, LockBit réclamant donc 200 millions de dollars pour ne pas divulguer les 43 Go de données.

