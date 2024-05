Sonic Rumble : Sega dévoile son « Fall Guy-like », un titre multi-joueurs et multi-épreuves (trailer)

Fall Guy a connu (et connait encore) un énorme succès sur consoles et PC. Le titre de Mediatonic, désormais entre les mains d’Epic Games, semble avoir largement inspiré Sonic Rumble, un titre multi-joueurs et multi-épreuves qui sera uniquement disponible sur les appareils mobiles iOS et Android. 32 joueurs pourront s’affronter simultanément, et évidemment, des joueurs seront éliminés à la fin de chaque épreuve. Il sera aussi possible de collecter des anneaux afin de débloquer de nouveaux costumes et accessoires.



En évitant la confrontation directe avec le monstre Fall Guy (qui n’est pas dispo sur mobile), ce Sonic Rumble pourrait bien se tailler une belle place dans la liste des party-games multi-joueurs. Le développement du jeu est cependant encore loin d’être terminé, même si Sega annonce une sortie durant l’automne. Cela laisse encore quelques mois à l’éditeur pour vérifier le gameplay et l’équilibrage des épreuves. A ce sujet, Sega recrute dès maintenant des bêta-testeurs (pour un bêta test fermé) qui devront essayer le jeu à différents créneaux horaires entre le vendredi 24 mai et le dimanche 26 mai. Les inscriptions à ce beta test sont ouvertes jusqu’au 19 mai.