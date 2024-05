Ce portail vidéo permet aux habitants de New York et de Dublin de se voir et d’interagir en temps réel

Cela ressemble franchement au type de création art-tech que l’on verrait bien dans un film de SF au style « chill » et « arty » (façon Her ou Ex-Machina par exemple). Une nouvelle sculpture a été installée sur la Flatiron South Public Plaza à New York, mais cette dernière est d’un genre radicalement nouveau puisqu’il s’agit aussi d’un portail de communication conçu pour « gommer » les distances géographiques. Le « portail » pèse tout de même 3,5 tonnes et affiche une forme circulaire au centre de laquelle est placée un écran géant. A partir de New York, cet écran géant permet de voir et de converser directement avec des habitants de Dublin (la caméra donne sur une rue de la ville européenne) et inversement. Seule différence notable avec certains films de SF où l’on peut voir ce type de portail, il n’est pas possible de le traverser pour se rendre en quelque secondes de Dublin à New-York (après tout, c’est avant tout un écran). Dommage ;)

Portals.org, l’organisation à l’origine de cette création interactive, affirme que « les portails sont une invitation à rencontrer d’autres humains au-delà des frontières et des préjugés et à découvrir notre maison – la planète Terre – telle qu’elle est réellement : unie et indivisible. » Le portail lui-même a été conçu et mis au point par l’entrepreneur-visionnaire lituanien Benediktas Gylys et la technologie logicielle sous-jacente provient de Video Window, une société britannique qui a développé des logiciels et du matériel de visioconférence dont l’objectif est de connecter les employés d’une même société situés dans des endroits éloignés.

Malgré sa simplicité apparente, le portail a posé de vrais défis technologiques, sachant que maintenir en permanence une connexion à très haut débit s’est avéré plus complexe que prévu., sans oublier la nécessité d’assurer une connexion sécurisé afin d’éviter que les portails ne se fassent pirater. A noter que d’autres portails sont déjà présents à Vilnius en Lituanie, et à Lubor en Pologne.