Sonos Ace : le premier casque de Sonos se dévoile enfin

Cette fois, on peut y croire. Le distributeur néerlandais Schuurman a leaké par mégarde le premier casque audio de Sonos (les image ont depuis été retirées) qui aurait donc été baptisé Sonos Ace. Ce modèle circum-aural au design très « classieux » se présente à priori comme un appareil moyen-haut de gamme (le tarif en témoigne), et serait accompagné d’une housse aussi sobre et élégante que le casque ainsi que d’une paire de câbles (USB-C vers USB-C et USB-C vers mini jack 3,5mm).

Le prix de 403,568 euros affiché par le site confirme que Sonos vise le marché du moyen-haut de gamme, sans atteindre cependant le cercle des audiophiles les plus farouches (ces derniers recherchant généralement des casques de plusieurs milliers d’euros). La présentation officielle du casque serait fixée au mois de juin (un petit décalage d’un mois par rapport au créneau prévu) et Sonos livrerait l’app dédiée à l’accessoire aujourd’hui même. Enfin, et comme on peut s’en douter, le Sonos Ace sera capable de se synchroniser avec les enceintes de la marque (le flux sonore pourra ainsi indifféremment transiter du casque aux HP ou l’inverse). Il ne manque plus que la liste des caractéristiques techniques, qui seront évidemment fournies lors de la présentation officielle.