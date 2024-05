Starliner : Boeing reporte le lancement de sa première mission spatiale habitée

Des années de retard sur SpaceX, des dépassements de coûts par milliards de dollars… et un nouveau report : Boeing a annulé puis reporté le lancement de la première mission habitée du Starliner, deux heures à peine avant un décollage qui s’annonçait historique pour la firme américaine. Les ingénieurs de Boeing auraient en effet détecté un problème la soupape de surpression d’oxygène sur l’étage supérieur de la fusée Atlas V. La capsule Starliner n’y serait donc pour rien.

Une capsule Starliner de Boeing avec des astronautes dedans ? Boeing en rêve, mais peine terriblement à le concrétiser

Désormais, le lancement pourrait être effectué les 7, 10 ou 11 mai (gageons que ce ne sera pas pour aujourd’hui…). L’objectif est toujours de placer en orbite la capsule CST-100 Starliner afin d’acheminer les astronautes Butch Wilmore et Sunny Williams jusqu’à la Station Spatiale Internationale (où ils passeront 8 jours). Ce sera aussi la première fois que l’Atlas d’ULA transportera un équipage, sachant que la fusée affiche un taux de réussite de 100% sur 99 missions. Pour information, ULA est une coentreprise de Boeing et Lockheed Martin.

Il est temps, plus que temps que Boeing franchisse le cap de la mission habitée. La firme a dépensé pas moins de 4,2 milliards de dollars dans ce projet (presque 2 milliards de plus que SpaceX) et accumulé plus de 4 ans de retard par rapport à son concurrent : SpaceX achemine en effet des astronautes jusqu’à l’ISS depuis 2020. Les soucis rencontrés sur le programme Starliner font aussi écho aux multiples avanies que rencontre l’avionneur Boeing depuis plus d’un an, donnant l’impression tenace que le géant américain n’est plus vraiment « dans le coup » au plan technologique.