L’affaiblissement du champ magnétique terrestre aurait favorisé l’apparition de formes de vie plus complexes

Une étude internationale offre une perspective fascinante sur l’évolution des organismes vivants sur Terre, suggérant que la vie aurait pu bénéficier d’un affaiblissement temporaire du champ magnétique terrestre ! Cette période, datée à environ 591 à 565 millions d’années, coïncide avec une augmentation notable des niveaux d’oxygène dans l’atmosphère et les océans, un élément considéré comme crucial pour le développement de formes de vie plus complexes (multicellulaires). Cette corrélation temporelle ouvre de nouvelles pistes pour comprendre les dynamiques qui ont permis l’émergence et l’expansion de la vie multicellulaire lors de l’Édiacarien, une ère marquée par une biodiversité grandissante et l’apparition des premiers organismes.

Faune typique de l’ère de l’Édiacarien

Une corrélation temporelle troublante

Durant cette période clé, la Terre a ainsi vu émerger des formes de vie de plus en plus élaborées, contrastant avec les organismes unicellulaires dominants des époques antérieures. Les fossiles retrouvés datant de cette période montrent une large diversité d’organismes, des créatures à corps mou semblables aux méduses jusqu’à des êtres dotés de structures corporelles avancées. Cette explosion de vie est traditionnellement associée à une hausse des niveaux d’oxygène, essentielle pour les organismes aérobies qui requièrent cet élément pour survivre et prospérer.

Et donc, des découvertes récentes indiquent que l’affaiblissement du champ magnétique pourrait avoir joué un rôle dans l’augmentation de ces niveaux d’oxygène. Les chercheurs ont ainsi analysé les propriétés magnétiques des cristaux de plagioclase afin de retracer l’histoire de l’intensité du champ magnétique. Les données obtenues permettent de postuler que cet affaiblissement a permis un largage plus important que prévu d’ions hydrogène (de l’atmosphère vers l’espace), augmentant ainsi indirectement la quantité d’oxygène disponible. Cette fenêtre d’à peine 26 millions d’années pourrait ainsi avoir été cruciale pour l’évolutions des organismes dits complexes.