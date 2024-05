The Acolyte : nouvelle bande-annonce pour la série Star Wars

À l’occasion du Star Wars Day qui a lieu chaque année le 4 mai, Lucasfilm propose une nouvelle bande-annonce de sa série The Acolyte. Elle fera ses débuts le 5 juin en streaming sur Disney+. La première bande-annonce a été diffusée en avril.

Nouvelle bande-annonce pour The Acolyte

Dans The Acolyte, une enquête sur une série de crimes choquants oppose un maître Jedi respecté (Lee Jung-jae) à une dangereuse guerrière de son passé (Amandla Stenberg). Au fur et à mesure que de nouveaux indices apparaissent, ils s’engagent sur un chemin sombre où des forces sinistres révèlent que tout n’est pas ce qu’il semble être.

La série met en scène Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo et Carrie-Anne Moss.

Nous avons également le droit à une nouvelle affiche présentant les différents personnages.

The Acolyte, qui se déroule bien avant le film La Menace fantôme, débutera le 5 juin prochain sur Disney+. Ce sera dans la nuit du 4 au 5 juin pour être précis. Il y aura les deux premiers épisodes disponibles à cette date. Huit épisodes sont prévus au total et il y aura, semble-t-il, une seule saison. Mais on peut se douter que d’autres saisons pourraient voir le jour à l’avenir si la série rencontre un succès auprès du public.