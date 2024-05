Le patron de Level-5 (Professeur Layton) rêve de jeux érotiques et violents

Qui aurait pu croire que le patron d’un des studios les plus « safe » du Japon se révèle être en fait un petit « canaillou » ? Akihiro Hino, le CEO du studio japonais Level-5 (Professeur Layton, Inazuma Eleven) se laisse aller à quelques aveux surprenants lors d’une interview croisée avec Suda51 dans les colonnes du site Denfaminicogamer. Et l’on découvre que le gentil patron d’un studio qui fait de gentils jeux (et excellents par dessus le marché) rêve de trucs beaucoup plus « hardcore » : « Si je devais le dire de manière un peu extrême, je dirais que je veux créer des jeux érotiques ou interdits aux mineurs avec une bonne dose de violence« , s’amuse Hino. « Il y a comme un univers distordu en moi, mais j’essaye de ne pas trop le visiter et de travailler seulement à partir des sections moralement droites de mon esprit. Mais au plus profond de moi, j’ai vraiment très envie de plonger dans ces pensées obscures. »

Akihiro Hino tenant dans ses bras des peluches de personnages du jeu Yokai-Watch

En pleine polémique bidon sur les courbes de l’héroïne du jeu Stellar Blade, les propos d’Akihiro Hino ont de quoi bousculer le joueur occidental désormais habitué à ce qu’on ait décidé à sa place que l’érotisme dans le jeu vidéo était forcément un truc du démon (version réactionnaire puritain) ou de méchants mascus (version pseudo-féministe 2.0). Sur le fond, ce dont rêve Akihiro Hino, soit le mélange d’érotisme et de violence, ressemble en fait beaucoup au Pulp des origines, un genre initialement littéraire puis illustré (comics) qui a d’ailleurs beaucoup évolué sous l’impact du cinéma et du jeu vidéo, les femmes sensuelles et souvent soumises laissant la place à des héroïnes toujours super-sexy mais surtout badass et dominatrices (de Weird Tales à la Blaxploitation jusqu’à Tomb Raider en somme…).

Il n’en reste pas moins qu’au vu des jeux annoncés chez Level-5 – Professor Layton and The New World of Steam, Decapolice, etc. – ce n’est pas aujourd’hui ni demain que l’on verra ce cher Akihiro Hino se lancer dans des oeuvres plus adultes et à l’odeur de souffre.