Chang’e-6 : lancement de la sonde chinoise pour la récupération d’échantillons de la face cachée de la Lune

La Chine accélère le pas. Lancée depuis le centre de lancement de satellites de Wenchang à bord de la fusée Longue Marche-5 (47 mètres de hauteur), la sonde Chang’e-6 marque une étape importante dans l’histoire de l’aérospatiale chinoise. Cette mission sera aussi la première à permettre la collecte et le retour sur Terre des échantillons de la face cachée de la Lune, une région connue pour sa population dense de cratères et l’absence de grandes plaines basaltiques. A noter que la face cachée de la Lune est souvent appelée le « côté obscur », moins pour l’absence de luminosité qu’à cause de nos connaissances limitées à son sujet.

La mission Chang’e-6 cible le bassin d’Aitken, le plus grand et le plus ancien cratère d’impact visible du pôle sud lunaire, qui aurait notamment exposé des parties du manteau lunaire. Cette mission pourrait fournir des informations essentielles sur l’histoire géologique de la Lune et sur les premiers impacts qui ont façonné à la fois la Terre et la Lune. Prévue pour durer 53 jours (le contact avec la surface lunaire étant prévu pour juin), la mission tentera de collecter jusqu’à 2 000 grammes d’échantillons lunaires à l’aide d’une foreuse embarquée. Ces échantillons seront transférés de la surface lunaire par un atterrisseur vers un véhicule d’ascension, puis vers un orbiteur avant de retourner sur Terre dans une capsule spécialement conçue pour résister à la rentrée atmosphérique.

Pour cette mission historique, la sonde Chang’e-6 transporte quatre charges utiles, dont un rétroréflecteur laser pour des mesures précises de la distance entre la Terre et la Lune, et un satellite cubesat conçu pour détecter de la glace sur la surface lunaire. La mission est épaulée par le satellite relais de communication Queqiao-2, qui permet à Chang’e-6 de maintenir le contact avec la Terre tout en opérant depuis la face cachée de la Lune. Pour rappel, la Chine avait déjà récupéré des échantillons lunaires avec la mission Chang’e 5 en 2020.