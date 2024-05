Top Spin 2K25 : scandales et recours collectif en justice pour le jeu de tennis de 2K Games

C’est peut-être la goutte de trop qui fera vaciller le géant 2K Games, dont les pratiques depuis quelques années n’ont plus grand chose à envier (dans le pire) à celles d’EA. Top Spin 2K25 est disponible à la vente sur consoles new gen et PC, et si le gameplay du jeu de tennis est globalement loué par la critique, on ne peut pas en dire autant du modèle économique choisi par l’éditeur. Il s’avère en effet que 2K Games avait promis que le mode carrière du jeu serait accessible hors ligne… sauf que le jour même du lancement du titre, le descriptif officiel de Top Spin 2K25 indique que ce mode nécessitera finalement lui aussi une connexion en ligne constante !

Comme si cette « trahison » ne suffisait pas, les serveurs du jeu ont rapidement commencé à toussoter et à montrer des signes de faiblesse, ce qui fait que nombre de joueurs ont perdu leur progression dans le mode carrière ou n’ont tout simplement pas pu lancer ce mode. Et ce n’est pas tout, car le plus grave était sur le point d’être mis à jour : une note d’information notamment sur la page Top Spin 2K25 du PlayStation Store précise que le jeu a une durée de vie… extrêmement limitée :« Notez que les fonctionnalités en ligne du jeu seront disponibles jusqu’au 31 décembre 2026. Nous nous réservons cependant le droit de modifier ou de mettre fin aux fonctionnalités en ligne au préalable, sans avertissement « .

En d’autres termes, Top Spin 2K25, un titre proposé tout de même à la vente au prix de 70 euros, ne sera plus jouable d’ici 2 ans 1/2 à peine, sachant qu’il faut un accès au serveur pour profiter du mode campagne en solo. Pour ceux qui auront la mauvais idée d’acheter le jeu l’an prochain, il restera donc moins de deux ans pour en profiter, et l’on peut parier que l’éditeur gardera son titre en vente le plus longtemps possible malgré cette échéance. Les plus blasés feront remarquer que 2K Games pratique ces méthodes de prédateur avec ses autres jeux de sport, sauf que dans le cas présent, l’éditeur avait promis que le mode solo serait bel et bien jouable hors ligne. 2K pratique donc une forme d’obsolescence programmée du JV afin que les amateurs de ses franchises soient obligés d’acheter les prochaines itérations (Top spin 2K26, 2K27, etc.). Un modèle économique franchement nauséabond.

Ce pur scandale commence à prendre des proportions un peu plus inquiétantes pour 2K Games : l’avocat Floris Vulto, du cabinet Helder Advocatuur, a décidé de prendre les choses en main et de lancer un recours collectif : « Je m’adresse aux personnes qui ont acheté le jeu Top Spin 2K25, développé par 2K, et qui ont rencontré des problèmes avec ce jeu.[…] de nombreux utilisateurs ont signalé que Top Spin 2K25 ne fonctionnait pas comme annoncé, en particulier que le mode solo ne fonctionnait pas hors ligne malgré les attentes » et que 2K Games n’a pas clairement indiqué que les serveurs du jeu devraient fermer à la fin de l’année 2026.

En réponse à ces problèmes, je suis en train d’organiser un recours collectif au niveau européen visant à obtenir le remboursement de tous les joueurs concernés et éventuellement d’autres formes de compensation. Notre objectif est de tenir les développeurs responsables de la publicité mensongère et de veiller à ce que les consommateurs ne soient pas désavantagés.

Si vous souhaitez vous joindre à cette action en justice, je vous invite à remplir le formulaire suivant, dans lequel vous pourrez faire part de votre intérêt et fournir des détails sur votre expérience du jeu. Ces informations nous aideront à organiser l’action en justice et à déterminer la meilleure marche à suivre. »

Bref, cela ne sent tout de même pas très bon pour l’éditeur… qui a l’air de se ficher royalement des critiques formulées à son encontre. Il faut dire que les autres jeux de sport de l’éditeur soumis déjà à ce type d’arnaques, continuent malgré tout de se vendre comme des petits pains !