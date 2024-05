Un satellite expérimental lancé en 1974 par l’armée de l’air américaine, connu sous le nom d’ « Infra-Red Calibration Balloon » (identifiant S73-7), a été de nouveau localisé cette semaine après avoir disparu des systèmes de détection dans les années 1990. Initialement lancé dans le cadre d’une mission impliquant aussi le satellite de reconnaissance KH-9 Hexagon, le S73-7 était destiné à gonfler dans l’espace et à servir de cible d’étalonnage pour les instruments de télédétection. Malheureusement pour l’armée de l’air, ce satellite n’a pas réussi à se déployer correctement, devenant donc un nouveau débris spatial en orbite autour de la Terre.

The S73-7 satellite has been rediscovered after being untracked for 25 years. New TLEs for object 7244 started appearing on Apr 25. Congrats to whichever @18thSDS analyst made the identification. pic.twitter.com/YJOow5o4ND — Jonathan McDowell (@planet4589) April 29, 2024

L’US Space Force à la rescousse

Jonathan McDowell, astrophysicien du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, s’est rendu compte en fouillant dans les archives spatiales que S73-7 avait perdu le contact radar après son déploiement initial, puis à nouveau dans les années 1990, le suivi de l’engin étant rendu d’autant plus difficile en raison de sa petite taille et de ses composants non métalliques. Le 18e Escadron de défense spatiale (appartenant à la Spatial Force) est finalement parvenu à localiser S73-7, un véritable exploit au vu des dizaines de milliers de débris qu encombrent désormais l’orbite terrestre.

Le suivi de plus de 20 000 objets orbitaux, via des radars au sol et des capteurs optiques de pointe, permet d’alimenter un catalogue complet des satellites en orbite. Cependant, de nombreux objets dans l’espace ne transmettent pas de façon active des signaux d’identification, ce qui oblige les capteurs à se fier uniquement au suivi (et parfois aux calculs de déduction) de leurs orbites. Cette méthode de suivi consiste globalement à faire correspondre les trajectoires observées avec les orbites connues des satellites, une tâche qui devient de plus en plus complexe avec le nombre croissant d’objets dans l’espace.