Cryptomonnaie : l’ex-patron de Binance est condamné à 4 mois de prison

Changpeng Zhao, l’ex-patron de la plateforme de cryptomonnaies Binance, a été condamné à quatre mois de prison pour blanchiment d’argent par un tribunal de San Francisco. Le fondateur de l’entreprise avait plaidé coupable l’an dernier devant la justice américaine et écope d’une peine bien moindre que les trois ans d’emprisonnement réclamés par le parquet.

Selon l’enquête des autorités américaines, Binance n’avait pas mis en place les mesures nécessaires pour empêcher les transactions réalisées au profit de groupes tels que l’État islamique, al-Qaeda ou le bras armé du Hamas palestinien.

Après avoir plaidé coupable, Changpeng Zhao a quitté son poste à la tête de Binance en fin d’année dernière. De son côté, Binance avait accepté de payer 4,3 milliards de dollars afin de mettre fin aux poursuites contre l’entreprise.

Le département de la Justice souhaitait faire du dirigeant de 47 ans un exemple, au sein d’une industrie des cryptomonnaies souvent pointée du doigt pour son manque de régulation.

Changpeng Zhao « a estimé que violer la loi américaine était le meilleur moyen d’attirer des utilisateurs, construire son entreprise et se remplir les poches, c’est une décision commerciale », a estimé le ministère dans les documents judiciaires relatifs à l’affaire. Sa « condamnation dans ce dossier ne sera pas seulement un message pour M. Zhao mais l’ensemble du monde », avaient souligné les autorités. Les avocats de l’ex-roi des cryptomonnaies réclamaient eux une peine d’emprisonnement avec sursis, en pointant notamment son repentir.

« J’ai fait des erreurs, j’en accepte les conséquences », a assuré en novembre via un message sur X (ex-Twitter) Changpeng Zhao, citoyen canadien qui vit désormais aux Émirats arabes unis.

Aujourd’hui, il déclare :

Je voudrais remercier tout le monde pour votre attention et votre soutien, que ce soit en écrivant des lettres, en montrant votre soutien sur X ou sous toute autre forme. Ils signifient tous beaucoup pour moi et me permettent de rester fort. Je vais faire mon temps, conclure cette phase et me concentrer sur le prochain chapitre de ma vie (l’éducation).

Je resterai un investisseur passif (et un détenteur) de cryptomonnaies. Notre industrie est entrée dans une nouvelle phase. La conformité est très importante.

Une lueur d’espoir dans tout ce processus est que Binance a été examinée à la loupe. Et les fonds sont des SAFU [fonds d’actifs sécurisés pour les utilisateurs].

Protégez les utilisateurs !