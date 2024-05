Starship : SpaceX testerait un transfert de carburant dans l’espace en 2025

La NASA se prépare à son retour sur la Lune grâce au programme Artemis, un retour qui nécessite aussi des partenariats avec plusieurs sociétés aérospatiales privées comme SpaceX et Blue Origin, ces derniers étant notamment en charge des systèmes d’atterrissage pour les astronautes (HLS). L’autre objectif à court terme est de pouvoir ravitailler dans l’espace le vaisseau Starship, une étape cruciale pour les missions Artemis car elle implique le transfert en orbite de grandes quantités de carburant indispensables aux alunissages. Lors d’une récente réunion à laquelle participaient des dirigeants de la NASA, SpaceX a révélé avoir réussi à transférer du propulseur cryogénique entre les réservoirs du Starship lors du dernier vol d’essai, un transfert qui n’aura donc pas nécessité l’emploi d’un second vaisseau. L’agence spatiale américaine s’attend désormais à ce que SpaceX puisse effectuer une démonstration de ravitaillement du Starship dans l’espace durant l’année 2025.

Une étape indispensable pour retourner sur la Lune

Le contrat de SpaceX avec la NASA comprend la fourniture de deux véhicules Starship HLS pour le transport des astronautes des missions Artemis III et IV. La prochaine mission Artemis V utilisera le Blue Lander de Blue Origin, qui est encore en développement. Les deux types de véhicules doivent absolument avoir la capacité de transfert orbital de carburant pour prendre en charge plusieurs vols et étendre ainsi leur utilité au-delà des premiers alunissages. En 2025 donc, SpaceX lancerait quasi simultanément deux vaisseaux qui se retrouveraient et s’amarreraient en orbite afin d’effectuer un transfert de propulseur (10 tonnes d’oxygène liquide) en utilisant la méthode de différence de pression, une technique prévue pour simplifier le processus de transfert de carburant.

Avant même que cet ambitieux test d’amarrage et de ravitaillement puisse être réalisé, SpaceX devra d’abord relever plusieurs défis techniques et améliorer la fiabilité des opérations du Starship, la plupart des essais s’étant soldés par la destruction du lanceur. Le dernier essai permet tout de même de rester optimiste sur les futures chances de succès de SpaceX.