Xbox annonce un nouveau showcase, probablement consacré à Call of Duty

Il faut battre le fer tant qu’il est chaud. Quelques heures à peine après une conf Xbox consacrée aux titres indés, voilà que la marque au logo noir et vert annonce un nouveau Xbox Games Showcase programmé au dimanche 9 juin (à partir de 19h en France). Ce Showcase sera évidemment consacré aux prochains titres des Xbox Studios, de Bethesda et d’Activision, et sera suivi par la présentation d’un autre titre dont Xbox fait mine de cacher l’identité… tout en laissant suffisamment d’indices pour que l’on sache de quoi il retourne. Très probablement donc, le prochain Call of Duty Black Ops sera dévoilé et présenté en détails lors de cette seconde partie.

I wonder what "beloved franchise" that Direct is for: pic.twitter.com/Sdzw3MiZk4 — Gematsu (@gematsu) April 30, 2024

Il y aura sans doute fort à faire avec le nombre de studios dont dispose Xbox et surtout le nombre de jeux en chantiers déjà annoncés. Pour la première fois en effet sur cette gen, Xbox a plus de jeux annoncés que son concurrent PlayStation, une information somme toute dérisoire étant donné que Xbox ne semble déjà plus trop intéressé par sa plateforme et qu’une grande partie de ces titres sera très probablement disponible sur PS5.