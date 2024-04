Tesla prépare un nouveau plan de licenciements, qui touchera cette fois aussi des cadres de l’entreprise

Deux semaines seulement après avoir licencié près de 14 000 employés, Tesla prépare de nouvelles réductions d’effectifs, des centaines de postes étant cette fois menacés. Cette nouvelle vague de licenciements touchera aussi des cadres supérieurs et la plupart des membres de l’équipe Supercharger. Un e-mail interne divulgué par les sites The Information et Electrek révèle que Rebecca Tinucci, ladirectrice principale de la recharge des véhicules électriques, ainsi que la majorité de son équipe de 500 membres quitteront bientôt l’entreprise. Daniel Ho, le responsable des nouveaux véhicules, est également prié de prendre la porte ainsi que son équipe. Ces licenciements font partie d’une stratégie plus large décrite par Elon Musk visant à réduire les effectifs de 20 %, ce qui devrait affecter potentiellement plus de 20 000 employés. Musk demande à devenir « absolument intransigeant » en matière de réduction des coûts, ce qui ne manquera pas de consolider sa stature de patron à l’ancienne et aux méthodes de management souvent brutales.

Tinucci, qui a joué un rôle déterminant dans l’expansion du réseau Supercharger de Tesla et dans la promotion de la norme de recharge nord-américaine (NACS), quittera donc l’entreprise après six ans de bons et loyaux services, ce qui ne mettra pas un terme chez Tesla à la conception et à la fabrication de nouveaux Superchargers. Daniel Ho, près de 10 ans chez Tesla, fait également partie de la liste des cadres licenciés. De plus, la majeure partie de l’équipe chargée des politiques publiques, auparavant dirigée par Rohan Patel, a été dissoute et son personnel licencié à la suite de coupes budgétaires antérieures.

Ces réductions interviennent dans une période particulièrement difficile pour Tesla, marquée par une forte baisse du cours de l’action, une réduction des marges bénéficiaires et une concurrence bien plus présente qui a même forcé le constructeur à baisser ses prix. En outre, Tesla est confrontée à de multiples problèmes qui ont fini par ternir l’image de l’entreprise. On citera en vrac les enquêtes en cours sur la fonction de pilote automatique, le rappel du Cybertruck et les nombreuses controverses entourant la conduite publique de Musk, notamment sur le réseau social X (dont Elon Musk est le propriétaire).