Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en mai 2024

Microsoft présente les différents jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en mai 2024. Il y a cinq titres annoncés cette fois-ci, dont un disponible dès maintenant.

Dès aujourd’hui

Have A Nice Death (Cloud, Console et PC) : dans ce roguelike action en 2D au charme ténébreux, vous incarnez la Mort surmenée, dont les employés se sont déchaînés, bouleversant l’équilibre des âmes – et ses projets de vacances. Prenez votre fidèle faux et montrez à vos employés qui est le patron.

2 mai

Tomb Raider: Definitive Edition (Cloud, Console et PC) : endurez des combats intenses, personnalisez vos armes et votre équipement, et surmontez des environnements éprouvants pour survivre à la première aventure de Lara Croft et découvrir le secret funeste de l’île.



7 mai

Kona II: Brume (Cloud, Console et PC) : poursuivant le récit interactif de Kona, ce titre offre aux joueurs une expérience narrative immersive à la première personne avec un mécanisme de narration unique. Explorez le cadre rustique d’un village minier du nord du Canada en 1970 et découvrez le mystère de l’étrange brume qui s’est emparée de la région.

9 mai

Little Kitty, Big City (Cloud, Console et PC) : dans ce jeu à monde ouvert, vous incarnez un petit chat curieux à la personnalité bien trempée qui part à l’aventure pour retrouver le chemin de sa maison. Explorez la ville, faites-vous de nouveaux amis parmi les animaux errants, portez de délicieux chapeaux et semez le chaos dans votre sillage.

14 mai

Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console et PC) : guidez deux frères dans un conte de fées épique. Résolvez des énigmes, explorez des lieux variés et combattez des boss en contrôlant un frère avec chaque pouce.

