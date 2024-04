AT&T, Verizon et Sprint/T-Mobile écopent d’une lourde amende pour avoir vendu les données de localisation de leurs clients

La Federal Communications Commission (FCC) a imposé ce jour des amendes totalisant au global 196 millions de dollars à AT&T, Verizon et Sprint/T-Mobile. Les trois opérateurs américains ont vendu illégalement l’accès aux données de localisation de leurs clients sans obtenir leur consentement, un manquement à la loi que la FCC vient donc de sanctionner. Sprint et T-Mobile (qui ont depuis fusionné pour devenir T-Mobile) reçoivent respectivement des amendes de 12 millions de dollars et 80 millions de dollars, Verizon est condamné à une amende de près de 47 millions de dollars et AT&T écope d’une amende d’un peu plus de 57 millions de dollars.

« Nos fournisseurs de communications ont accès à certaines des informations les plus sensibles nous concernant. Ces opérateurs n’ont pas réussi à protéger les informations qui leur ont été confiées. Nous parlons ici de certaines des données les plus sensibles en leur possession : les informations de localisation en temps réel des clients. , révélant où ils vont et qui ils sont », a ainsi déclaré Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC. « Alors que nous résolvons ces cas, la Commission reste déterminée à tenir tous les opérateurs responsables et à s’assurer qu’ils remplissent leurs obligations envers leurs clients en tant que gestionnaires de ces données les plus privées. »

Des données revendues à (presque) n’importe qui

Cette décision de la FCC fait suite à une enquête qui a débuté en 2019, après que l’on ait découvert que les principaux opérateurs des Etats-Unis vendaient à des agrégateurs de données tiers les données de localisation (en temps réel) provenant des appareils de leurs clients. Ces données ont ensuite été revendues à diverses entités, notamment des enquêteurs privés, des chasseurs de primes, des forces de l’ordre, des sociétés de cartes de crédit, entre autres. En 2020, la FCC a conclu que ces pratiques violaient les lois fédérales conçues pour protéger la vie privée des consommateurs et a fixé des amendes après avoir donné aux opérateurs la possibilité de contester ces conclusions et de présenter leurs défenses. L’ampleur des amendes reflète à la fois la durée de mise en vente de données non autorisées et l’étendue de l’accès fourni aux entités externes.