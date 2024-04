Thermonator : ce chien robot est équipé… d’un lance-flammes !

Nous ne sommes plus le premier avril, et pourtant : l’entreprise américaine Throwflame vient de lancer sur le marché américain un chien-robot lance-flamme nommé Thermonator, disponible à la vente pour moins de 10 000 dollars (9 420 dollars exactement) ! Ce robot, qui intègre des technologies avancées permettant de déclencher des incendies à distance, soulève évidemment de nombreuses préoccupations concernant ses utilisations potentielles. Au delà de son lance-flammes intégré, Thermonator présente des spécifications techniques impressionnantes et peut donc être acheté tout à fait légalement aux États-Unis où les régulations sur les lance-flammes sont beaucoup moins restrictives par rapport à d’autres pays (comme la France, où un tel appareil est évidemment interdit).



Un robot américain… fabriqué par une société chinoise

La fabrication du Thermonator n’est pas à mettre entièrement au crédit de Throwflame : le robot (sans le lance-flammes) est une machine de la société chinoise Unitree Robotics, spécialisée dans les robots quadrupèdes et depuis peu humanoïdes. Le robot en question est le Go2, un modèle commercialisé par Unitree à un prix de base avoisinant 1 500 euros ; ce dernier a ensuite été customisé par Throwflame afin d’y rajouter un lance-flammes capable de projeter des flammes jusqu’à un peu plus de neuf mètres. Le pyromane Thermonator peut aussi atteindre la vitesse maximale respectable de de 9,6 km/h.

Bien que la société Throwflame annonce commercialiser le Thermonator pour des usages « légitimes » comme l’agriculture, la conservation écologique, ou bien encore le divertissement, son potentiel en tant qu’arme de guerre (ou d’arme tout court aux mains d’inconscients) ne peut être totalement ignoré. L’entreprise met tout de même en avant les capacités du robot à « allumer des cibles à distance dans des conditions dangereuses », la machine étant dotée d’une technologie de visée laser et d’un LiDAR pour une précision accrue. Voilà qui n’est franchement pas très rassurant…