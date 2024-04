Polestar dévoile le premier prototype de VE capable de se recharger en 10 minutes (ou presque…)

Ceci est une révolution. Le constructeur suédois Polestar vient de réaliser une véritable prouesse technologique en chargeant un prototype de son prochain véhicule électrique (VE), la Polestar 5n en un peu moins de dix minutes ! Pour être totalement précis,précis, les batteries du véhicule sont passées en 10 minutes de 10% à 80% de charge. Cette charge rapide a nécessité l’emploi d’une batterie « à dominante silicium » développée par la startup israélienne StoreDot. Cette batterie à la conception innovante, qui a donc été installée dans un prototype pleinement opérationnel de la Polestar 5, utilise des anodes en silicium au lieu du traditionnel graphite. Les anodes en silicium sont capables de stocker jusqu’à dix fois plus d’ions lithium que le graphite, occupant moins d’espace et améliorant l’efficacité ainsi que la vitesse de charge de la batterie. Le plus fou est bien que la Polestar 5 sera bien le premier VE de série à utiliser cette technologie de batterie à recharge rapide (c’est d’ailleurs un record de vitesse de charge pour un VE équipé d’une batterie de ce type).



La technologie de StoreDot promet donc des temps de charge considérablement réduits, proches cette fois dues temps de passage à la pompe des véhicules thermiques. Aout maitre cette technologie de batterie, ces dernières sont compatibles avec les modèles de véhicules électriques existants et peuvent être chargées avec des bornes de recharge CC standard. Thomas Ingenlath, CEO de Polestar, estime que cette avancée technologique devrait transformer les attentes des consommateurs et pourrait faciliter l’adoption généralisée des véhicules électriques, qui perdraient ainsi l’un de leur principal défaut face aux véhicules à essence.

A noter que d’autres constructeurs comme Toyota ou bien encore la startup néerlandaise Lionvolt progressent assez rapidement dans la technologie des batteries, mais cette fois en se focalisant sur les batteries à semi-conducteurs qui promettent une autonomie et une densité encore plus grandes. StoreDot commencera à livrer ses batteries dès cette cette année et s’est fixé pour objectif de produire d’ici 2028 des cellules capables de charger en seulement trois minutes jusqu’à l’équivalent de 160 km d’autonomie.