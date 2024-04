Vers la production en série de taxis volants en Chine

Les taxis-volants sont sans nul doute l’un des symboles les plus forts d’un imaginaire de S.F… qui peine encore à se concrétiser dans le monde réel. En Chine, les années 2030 ressembleront peut-être à Blade Runner : le constructeur chinois EHang, qui conçoit des véhicules volants autonomes depuis plusieurs années, vient d’obtenir l’autorisation de produire en série des taxis volants en Chine.

Ce feu vert vient couronner des années de conception, de prototypes et de tests. Désormais, le EH216-S est un eVTOL (engins volants électriques à décollage vertical) parfaitement fonctionnel, doté d’un fuselage en fibre de carbone et de pas moins de 16 hélices. Ce véhicule aux formes de drone géant peut transporter jusqu’à 2 passagers, et bien sûr, toute la partie vol est assurée en totale autonomie : il suffira de choisir sa destination (probablement sur une app dédiée) pour que l’EH216-S s’y rende, et ce à une vitesse de 100 km/h et à l’altitude maximale de 3000 mètres.

L’autorisation de la production en série laisse aussi comprendre que EHang ne tardera pas à lancer son service de taxi-volants autonomes, faisant ainsi de la Chine le premier pays dans le monde à proposer un tel service à grande échelle. Avant d’en arriver là, la firme chinoise devra consolider sa proposition et surtout la rendre compatible avec les règles de l’aviation civile, sans oublier les problématiques de sécurité liées au survol des grandes villes chinoises par des engins de ce type.