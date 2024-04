Switch 2 : les Joy-Con se rattacheraient magnétiquement à l’écran

Finis les rails coulissants : la Nintendo Switch 2, dont on désespère d’avoir une date de sortie, serait équipée d’un système d’attache magnétique pour les manettes Joy-Con. Le site espagnol Vandal affirme tenir de bonnes sources que les contrôleurs amovibles de la manette pourront se rattacher sans effort à l’écran (et sans risque de casser une pièce mécanique). En revanche, il existe un risque que cette modification hardware rende compliquée voire impossible toute rétrocompatibilité directe de la Nintendo Switch 2 avec les Joy-Con actuels de la Switch. En revanche, les contrôleurs Switch Pro seraient pleinement compatibles avec la nouvelle console.

Plusieurs fabricants et accessoiristes auraient déjà pu accéder à la Switch 2 et à ses nouvelles manettes. Vandal affirme aussi que la Switch 2 affichera des dimensions plus imposantes que l’actuelle Switch « sans toutefois atteindre la taille du Steam Deck ». A noter que le même site (qui semble décidément avoir de bonnes oreilles chez Nintendo ou ses fournisseurs) avait déjà fourni des détails sur les écrans OLED de la Switch 2. D’autres fuites indiquent que les jeux de la Switch resteraient jouables sur le Switch 2. En revanche, on se gardera bien de faire la moindre hypothèse sur une fenêtre de lancements, les précédentes rumeurs à ce sujet s’étant avérées totalement fausses. 2025 semble désormais le plus probable, mais Nintendo a ses raisons que la raison ignore…