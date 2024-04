Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mai 2024

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en mai 2024 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Don’t Hate the Player – Mauvais joueurs

Date : 01/05 (ep 7-9)

Synopsis : Au départ d’un camp de fortune, 13 joueurs s’affrontent pour obtenir une place dans une villa de luxe et tenter de gagner 150 000 euros dans un jeu de stratégie et de survie présenté par Claude Dartois (« Koh Lanta »).

Frankly Speaking – À dire vrai

Date : 01/05

Synopsis : Un présentateur respecté se retrouve soudainement incapable de s’autocensurer en plein direct, attirant l’attention d’une scénariste qui l’invite dans son émission.

Heeramandi: The Diamond Bazaar – Heeramandi : Les diamants de la cour

Date : 01/05

Synopsis : À la tête d’une maison de courtisanes, la sournoise Mallikajaan voit son règne menacé par une nouvelle rivale alors que la rébellion couve dans l’Inde sous domination britannique.

A Man in Full – Un Homme, Un vrai

Date : 02/05

Synopsis : Au bord de la faillite et aux prises avec des ennemis sans pitié, un magnat de l’immobilier d’Atlanta fait tout pour remonter la pente alors que son empire s’effondre.

The Unbroken Voice: Season 2

Date : 03/05

Synopsis : Alors que sa carrière décolle, Arelys peine à trouver l’équilibre entre sa musique et sa vie de famille, et de dangereux nouveaux ennemis menacent de tout détruire.

Postcards

Date : 03/05

Synopsis : Lorsqu’une mère célibataire nigériane se rend en Inde pour un bilan de santé, son périple bouleverse la vie de toutes les personnes qu’elle rencontre.

Selling the OC: Season 3 – Selling The OC : Saison 3

Date : 03/05

Synopsis : Les agents ambitieux du groupe Oppenheim tentent de gravir les échelons du secteur de l’immobilier tandis que des mélodrames s’immiscent dans leur vie professionnelle.

The Atypical Family – Une famille atypique

Date : 04/05

Synopsis : Dotés de superpouvoirs, un homme et sa famille voient leurs capacités décliner sous le poids du monde, jusqu’à l’arrivée d’une femme mystérieuse qui change tout.

Super Rich in Korea

Date : 07/05

Synopsis : Entre magnats singapouriens, héritiers italiens et nobles pakistanais, découvrez la vie somptueuse de multimilliardaires qui ont choisi de partir s’installer en Corée.

Bodkin

Date : 09/05

Synopsis : Dans ce thriller à l’humour noir, une bande de podcasteurs décide d’enquêter sur la disparition mystérieuse de trois étrangers dans une ville irlandaise idyllique.

Thank You, Next – Merci et au suivant !

Date : 09/05

Synopsis : Après une rupture douloureuse, une jeune avocate épaulée par un solide cercle amical part en quête du grand amour dans la confusion du monde moderne des rencontres.

The Ultimatum: South Africa – Ultimatum : Afrique du Sud

Date : 10/05

Synopsis : Un échange de partenaires entre six couples suscite de folles attirances et de déchirantes trahisons. Aimer ou quitter ? Une expérience palpitante où les candidats devront choisir.

KLASS 95: The Power of Beauty – Klass 95 : Le pouvoir de la beauté

Date : 13/05

Synopsis : Une jeune femme ambitieuse monte une puissante agence de mannequins destinée à changer des vies. Mais amour et pouvoir ne sont pas pour les âmes sensibles…

Bridgerton: Season 3 Part 1 – La Chronique des Bridgerton : Saison 3 Partie 1

Date : 16/05

Synopsis : Résolue à se libérer de son attachement pour Colin Bridgerton, Pénélope Featherington se met en quête d’un mari et reçoit de l’aide d’une source totalement inattendue.

Maestro in Blue: Season 2 – Le Blues du maestro : Saison 2

Date : 16/05

Synopsis : Les répercussions d’un meurtre se propagent vite de l’île de Paxos à Athènes, obligeant chacun à assumer ses secrets et à chercher la vérité, ou à la camoufler.

The 8 Show

Date : 17/05

Synopsis : Huit personnes piégées dans un mystérieux immeuble de huit étages participent à un jeu télévisé, tentant mais dangereux, dans lequel leurs gains augmentent avec le temps.

Toughest Forces on Earth – Forces d’intervention : L’élite mondiale

Date : 22/05

Synopsis : Cette série documentaire observe plusieurs forces de combat militaires à travers le monde quand elles s’entraînent pour des missions dangereuses à l’aide d’équipements spécialisés.

Tires – Grosse pression

Date : 23/05

Synopsis : Gérant improbable du garage de son père, Will s’efforce d’améliorer le service client et de générer des profits tout en gardant à l’œil son cousin fauteur de troubles.

Mulligan: Part 2 – Mulligan : Partie 2

Date : 24/05

Synopsis : Tout en luttant contre les bateaux de croisière, les pannes de courant et leur propre incompétence, Mulligan et son cabinet essaient de maintenir à flot ce qui reste de l’Amérique.

Eric

Date : 30/05

Synopsis : New York, années 80. Un homme désespéré recherche son fils de neuf ans au côté d’un flic obstiné, tout en affrontant ses propres démons.

Geek Girl

Date : 30/05

Synopsis : Adolescente maladroite, Harriet a toujours voulu s’intégrer. Mais une agence de mannequins londonienne la repère et elle va apprendre que parfois, on est fait pour sortir du lot.

How to Ruin Love: The Proposal

Date : 31/05

Synopsis : Le soupçonnant d’infidélité, Zoleka, amoureuse cynique, suit son petit ami au Cap, et gâche ainsi sa demande en mariage surprise ! Il ne lui reste donc plus qu’à le reconquérir.

Raising Voices – Ni una más

Date : 31/05

Synopsis : Lorsqu’une adolescente de 17 ans signale une agression sexuelle dans son lycée, l’enquête bouleverse sa vie et met ses relations à rude épreuve.

Buying London

Date : Prochainement

Synopsis : Entre drames spectaculaires et prix exorbitants, l’agent immobilier de luxe Daniel Daggers et son équipe vous font découvrir le marché du logement haut de gamme à Londres.

The Life You Wanted – La vie que tu voulais

Date : Prochainement

Synopsis : Enfin heureuse après sa transition, Gloria a trouvé sa place, jusqu’à ce qu’une amie de longue date réapparaisse avec des nouvelles troublantes et plonge son univers dans le chaos.

FILMS

Down The Rabbit Hole – Dans le terrier du lapin blanc

Date : 01/05

Synopsis : La vie de luxe de Tochtli, enfant de 10 ans élevé dans l’opulence et la culture, contraste avec les ténèbres qui enveloppent les activités criminelles de son père.

Beautiful Rebel – Gianna, l’âme rebelle

Date : 02/05

Synopsis : L’histoire des origines de l’une des plus grandes stars du rock d’Italie, Gianna Nannini, qui s’est accrochée à son rêve malgré les résistances de sa famille et de l’industrie.

Unfrosted – Unfrosted : L’épopée de la Pop-Tart

Date : 03/05

Synopsis : À l’époque où le lait et les céréales règnent sans partage sur le petit-déj’, des rivaux de l’industrie veulent réinventer ce repas. Une comédie de Jerry Seinfeld sur la Pop-Tart.

Mother of The Bride – La Mère de la mariée

Date : 09/05

Synopsis : Dans cette rom-com pétillante, un mariage organisé sur une île tropicale menace de tourner au désastre quand la mère de la mariée découvre que le père du marié est son ex.

Golden Kamuy – Golden Kamui

Date : 19/05

Synopsis : Aux confins du Japon, un ancien guerrier et une jeune Aïnoue courent après un trésor cartographié sur des hors-la-loi tatoués et convoité par des marginaux et des soldats renégats.

In Good Hands 2 – Reste la vie 2

Date : 23/05

Synopsis : Un père et un fils récemment réunis tentent de prendre un nouveau départ après une tragédie, mais parviendront-ils à combler le vide laissé par leur épouse et mère tant aimée ?

Atlas

Date : 24/05

Synopsis : Quand la mission de capture d’un robot rebelle tourne mal, une analyste de données (Jennifer Lopez) brillante, mais misanthrope, se résout malgré elle à faire confiance à l’IA.

Bionic – Biônicos

Date : 29/05

Synopsis : Dans un futur sombre où les prothèses robotiques révolutionnent le sport, deux sœurs s’affrontent au saut en longueur, mais leur rivalité les entraîne sur une piste sinistre.

Colors of Evil: Red – Les Couleurs du mal : Rouge

Date : 29/05

Synopsis : Un meurtre horrible sur une plage de la Tricité dévoile un monde criminel insoupçonné et met à l’épreuve le courage d’un procureur et d’une mère éplorée en quête de réponses.

A Part of You – Une partie de toi

Date : 31/05

Synopsis : Une adolescente s’efforce de recoller les morceaux de son univers brisé dans ce drame émouvant et doux-amer sur le passage à l’âge adulte et sur les laissés-pour-compte.

Tòkunbọ̀

Date : 31/05

Synopsis : Pour sauver sa famille, l’ancien contrebandier de voitures Tokunbo se lance dans une mission périlleuse qui consiste à remettre la fille d’un haut fonctionnaire à ses ravisseurs.

Monster

Date : Prochainement

Synopsis : Après avoir été enlevée et séquestrée dans une maison sinistre avec un camarade, une toute jeune fille essaie de sauver son ami et d’échapper à leur diabolique kidnappeur.

DOCUMENTAIRES

Secrets of the Neanderthals – Secrets de Néandertal

Date : 02/05

Synopsis : Ce documentaire s’intéresse aux mystères qui entourent les Néandertaliens et à ce que les fossiles datant de leur époque nous apprennent sur leur vie et leur disparition.

The Final: Attack on Wembley – Euro 2020 : Une finale au bord du chaos

Date : 08/05

Synopsis : Alors que l’Angleterre est enfin en lice pour le titre d’un grand championnat, 6 000 fans de foot sans billet prennent d’assaut le stade de Wembley, semant le chaos dans leur sillage.

The Guardian of the Monarchs – Le Gardien des monarques : Mort d’un militant écologiste

Date : 09/05

Synopsis : Les forêts du Michoacán abritent des millions de papillons monarques. L’écologiste Homero Gómez militait activement pour leur préservation… jusqu’à ce qu’il disparaisse.

Cooking Up Murder: Uncovering the Story of César Román – Recette sordide : L’escroc devenu meurtrier

Date : 10/05

Synopsis : Cette série documentaire se penche sur une affaire de meurtre impliquant un célèbre chef cuisinier espagnol dont la carrière repose sur un tissu de secrets et de fausses identités.

Living with Leopards – Avec les léopards

Date : 10/05

Synopsis : Dans ce documentaire sur la nature, une équipe de tournage suit de très près la fascinante évolution de deux léopardeaux jusqu’à l’âge adulte.

Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal – Ashley Madison : Sexe, mensonges et scandale

Date : 15/05

Synopsis : En exposant les données intimes de millions d’utilisateurs, le piratage d’un site de rencontre qui incite aux liaisons adultères brise des mariages et détruit des vies.

Power – Power : Que fait la police ?

Date : 17/05

Synopsis : Plongez dans l’histoire méconnue de la police américaine dans ce documentaire stimulant qui tente de répondre à la question : « Qui a le plus de pouvoir, la population ou la police ? »

El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe – Vendeur de rêves : L’affaire Generación Zoe

Date : 23/05

Synopsis : Ce documentaire suit l’ascension et la chute de Generación Zoe, un réseau de coaching spirituel dissimulant l’arnaque la plus singulière de l’histoire de l’Argentine.

Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult – Danse avec le diable : Une secte sur TikTok ?

Date : 29/05

Synopsis : Dans cette série documentaire, des danseurs célèbres sur TikTok luttent pour s’extraire d’une secte qui se fait passer pour une société audiovisuelle et tentent de se reconstruire.

STAND UP

Deaw Special: Super Soft Power

Date : 01/05

Synopsis : Match de foot des étoiles, aléas gênants du dating : le comique thaïlandais Udom Taephanich partage avec franchise des anecdotes sur sa vie pour le moins chaotique.

John Mulaney Presents: Everybody’s In L.A

Date : 03/05 – Direct

Synopsis : En six épisodes live enregistrés le temps d’une semaine, John Mulaney explore Los Angeles au moment où tous les grands comiques sont en ville.

Katt Williams: Woke Foke – Direct

Date : 04/05

Synopsis : L’humoriste Katt Williams compte bien se lâcher sur scène le 4 mai à l’occasion du deuxième spectacle de stand-up diffusé en direct sur Netflix.

Roast of Tom Brady – Direct

Date : 05/05

Synopsis : Quand des stars du sport et des humoristes font équipe pour charrier Tom Brady, le plus grand quarterback de la NFL de tous les temps encaisse comme un champion.

Mark Twain Prize Award: Kevin Hart

Date : 11/05

Synopsis : Lors d’une cérémonie sincère et hilarante, Kevin Hart reçoit le prix Mark Twain de l’humour américain tandis que les plus grandes stars de la comédie le félicitent… et le moquent.

Rachel Feinstein: Big Guy

Date : 21/05

Synopsis : Entre un mari pompier au surnom peu flatteur et une mère aux accoutrements agressifs, Rachel Feinstein se lâche dans un stand-up décapant.

Franco Escamilla: Ladies’ man

Date : 23/05

Synopsis : Franco Escamilla relate des contes d’amour adolescent qui ont mal tourné, avec des baisers douloureusement longs et des apparitions de rock stars aux conséquences surprenantes.

POUR LES ENFANTS

Princess Power: Season 3 – Princess Power : Saison 3

Date : 13/05

Synopsis : Après leur couronnement, les princesses ont un nouveau défi : être acceptées au sein de l’Académie Princesse Aventure ! Mais d’abord, elles doivent accomplir six missions.

Thelma the Unicorn – Thelma la licorne

Date : 17/05

Synopsis : Une ponette qui chante en rêvant de célébrité accède instantanément à la notoriété lorsqu’elle se transforme en licorne pailletée. Mais la gloire n’a rien d’une sinécure.

Jurassic World: Chaos Theory – Jurassic World : La théorie du chaos

Date : 24/05

Synopsis : La bande de la Colo du Crétacé se réunit pour élucider un mystère quand ses membres découvrent une conspiration mondiale qui menace les dinosaures, mais aussi leurs propres vies.

ANIMES

T・P BON

Date : 02/05

Synopsis : Après avoir accidentellement pris part à une mission de la Time Patrol, Bon fait équipe avec l’agent Ream pour sauver des vies innocentes lors d’événements historiques.

Blood of Zeus: Season 2 – Blood of Zeus : Saison 2

Date : 10/05

Synopsis : Pour quitter définitivement les Enfers, Hadès élabore un plan afin de prendre la place de Zeus, retrouver sa bien-aimée Perséphone et régner sur l’Olympe.

Garouden: The Way of the Lone Wolf – Garôden : La voie du loup solitaire

Date : 23/05

Synopsis : Recherché pour meurtre, Juzo Fujimaki est contraint de participer à un tournoi illicite et d’affronter des maîtres en arts martiaux lors de combats mortels.

My Oni Girl – Mon oni à moi

Date : 24/05

Synopsis : Tellement timide qu’il n’ose pas dire non, un ado se voit embarqué dans un voyage mystique au cœur de neiges estivales par une jeune fille têtue à la recherche de sa mère disparue.