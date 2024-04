Tiangong : plusieurs sorties extravéhiculaires ont été nécessaires pour réparer la station spatiale chinoise

L’hiver dernier, Tang Hongbo, Tang Shengjie et Jiang Xinlin, soit l’équipage de la station spatiale chinoise Tiangong, ont effectué deux sorties extravéhiculaires cruciales afin de réparer les dommages causés par des débris spatiaux aux ailes solaires du module central de la station, Tianhe. Cet incident avait entraîné une coupure partielle de courant à bord de la station, nécessitant ces réparations d’urgence. Ces sorties extravéhiculaires, une première pour la Chine dans le cadre de réparation orbitale, ont ont permis de redémarrer les systèmes électriques vitaux pour le fonctionnement de la station.

Au cours de ces multiples sorties extravéhiculaires, les membres de l’équipage Shenzhou 17 ont passé près de 16 heures au total attachés à l’extérieur de la station. L’Agence chinoise pour les missions spatiales habitées (CMSA) précise que la première sortie dans l’espace a eu lieu le 1er décembre 2023, suivie par une seconde sortie le 1er mars 2024. On ne sait pas exactement ce qui a causé les dommages causés aux panneaux solaires de la station, s’il s’agissait par exemple d’une micrométéorite ou d’autres débris spatiaux, mais le moment choisi suggère que cela s’est produit peu de temps avant la toute première sortie extravéhiculaire.

En réponse à cet incident et à la menace croissante causée par les débris spatiaux, l’agence spatiale chinoise a mis en place plusieurs mesures préventives afin de protéger la station spatiale et son équipage. Les futures missions devraient ainsi inclure plusieurs améliorations relatives à la protection contre les débris spatiaux, notamment pour les composants externes critiques. De plus, la CMSA a affiné ses procédures d’avertissement de collision spatiale et de manœuvres pour éviter les impacts potentiels. L’utilisation de caméras haute définition sur le bras robotique de la station et de caméras portatives portées par les astronautes jouera également un rôle crucial dans la surveillance de l’état extérieur de la station.