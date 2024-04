Micron Technology va recevoir 6,14 milliards de dollars pour construire des usines de puces aux Etats-Unis

L’administration de Joe Biden en a fait l’un de ses principaux objectifs stratégiques : les Etats-Unis doivent gagner en indépendance technologique par rapport à l’usine du monde qu’est la Chine, et pour atteindre ce but, la Maison Blanche abreuve de milliards les sociétés de la tech afin qu’elles produisent sur le sol américain. Micron Technology va ainsi recevoir 6,14 milliards de dollars pour construire de nouvelles usines de puces à New York et en Idaho, ce qui devrait déboucher sur la création de plus de 70 000 emplois. En plus de ce prêt massif, Micron bénéficiera d’allègements fiscaux conséquents. La Maison Blanche s’est chargée d’annoncer l’information, précisant qu’à l’horizon 2030 ce seront près de 125 milliards de dollars qui auront été investis dans la fabrication de puces aux Etats-Unis.

« La mémoire de pointe de Micron est essentielle pour répondre aux demandes croissantes de l’intelligence artificielle, et nous sommes fiers de réaliser d’importants investissements dans la fabrication de mémoire aux États-Unis, ce qui créera de nombreux emplois de haute technologie », a déclaré Sanjay Mehrotra, président-directeur général de Micron. une déclaration.

Trois usines seront construites, dont deux à Clay, à New York, et une troisième à Boise, dans l’Idaho, où Micron a déjà des unités de production. Ces usines produiront des puces DRAM, essentielles dans la plupart des appareils technologiques modernes. Les 6,14 milliards reçus par Micron découlent de l’application de la loi CHIPS & Science Act promulguée en 2022 par Joe Biden. Plus de 50 milliards de dollars ont déjà été alloués au soutient de la production locale de puces, des sommes qui ont notamment profité à Samsung, Intel et TSMC.