Polestar se lance dans le secteur du smartphone

Polestar, une filiale de Volvo connue pour ses véhicules électriques, s’aventure sur le marché du smartphone avec le Polestar Phone, disponible exclusivement en Chine. Contrairement aux smartphones typiques des marques automobiles qui ne sont souvent que des accords de licence avec une implication minimale dans la conception, Polestar semble s’être un peu plus investi dans ce produit, tout au moins commercialement et en terme de communication, peut-être parce que le constructeur a déjà une solide expérience avec le système d’exploitation Android Automotive. Il ne faut pas trop en demander non plus : le Polestar Phone est en fait un Meizu 21 Pro affublé de la marque Polestar et avec quelques modifications esthétiques telles que des détails en « or suédois » pour une touche de luxe.

Des spécifications haut de gamme

En ce qui concerne la fiche technique, ce smartphone présente des spécifications supérieures à celles des systèmes d' »infotainment » habituels des véhicules de Polestar. Le Polestar Phone dispose ainsi d’un écran OLED 120 Hz et 6.79 pouces de résolution 3192×1368, d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3, de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage, ce qui contraste de façon frappante avec le SoC Intel Atom A3960 (beaucoup moins puissant) des véhicules Polestar. Cet écart technique souligne au passage les progrès extrêmement rapides de la technologie mobile par rapport aux systèmes d’infotainment des VE. A terme, Polestar prévoit que le smartphone et le véhicule pourront interagir de manière beaucoup plus transparente. La fonctionnalité clé de voiture numérique d’Android et des options de connectivité améliorées pourraient par exemple intégrer l’interface utilisateur du mobile affichée via le système d’infotainment du véhicule.

A noter que le Polestar Phone est référencé dans la Google Play Developer Console, ce qui qui suggère que le mobile pourrait être disponible à l’international dans un avenir plus ou moins proche.