Disney+ date un superbe documentaire sur Jim Henson (Dark Crystal, Le Muppet Show, etc.)

Jim Henson est un monument pour tous les êtres humains férus d’imaginaires, qui n’usurperait pas sa place dans un panthéon aux côtés de Tolkien, Lewis Carroll, Steve Jackson, Jules Verne, Spielberg, Buscema, Méliès ou bien encore Miyazaki. Le créateur du Muppet Show, de Kermit la grenouille, des créatures de Labyrinth et du sublime Dark Krystal méritait bien un documentaire, et qui mieux que Ron Howard, un autre maitre de l’imaginaire (Splash, Willow, Cocoon, Apollo 13) pour en assurer la réalisation ? Le documentaire montre Jim Henson au travail, avec ses marionnettes, certains plans laissant comprendre qu’à l’instar de tous les grands marionnettistes, Henson finissait parfois par croire à la réalité de ses propres créatures.



Le documentaire Jim Henson Idea Man accumule évidemment les séquences d’archive inédites, les témoignages des la famille et des amis. Disney décrit le documentaire comme « un regard intime et sans précédent sur la carrière illustre et révolutionnaire et la vie personnelle complexe de Henson », et très franchement, cela s’annonce extrêmement touchant. Le documentaire Jim Henson Idea Man sera diffusé sur Disney+ le 31 mai prochain.