Blue Skies Space veut lancer les premiers satellites scientifiques vraiment conçus pour les chercheurs

Le britannique Blue Skies Space se lance sur le marché des satellites avec une proposition originale. La startup est en effet la première société à travailler sur des satellites scientifiques qui fourniront leurs données directement aux chercheurs, via un modèle d’adhésion (qui est aussi le business-model de la startup). Généralement, les chercheurs récupèrent les données scientifiques des agences spatiales gouvernementales telles que la NASA, l’ESA ou la JAXA, mais dans le cas de Blue Skies Space, ces données iront directement des satellites aux chercheurs adhérents, ce qui permettra d’éviter l’effet de goulet d’étranglement du modèle actuel.

James Webb illustre bien le problème actuel : le puissant télescope a reçu depuis sa mise en service près de 1 600 demandes de temps d’observation, et seules 249 d’entre elles ont été sélectionnées, laissant dans la frustration de nombreuses équipes de chercheurs. C’est cette situation que Blue Skies Space va donc tenter d’améliorer, avec des satellites en « connexion directe » avec les scientifiques. « Notre vision n’est pas seulement de fournir de grandes connaissances scientifiques, mais aussi de les proposer à tous les scientifiques du monde entier », a déclaré le Dr Marcell Tessenyi, CEO et co-fondateur de Blue Skies Space.

Le projet séduit les investisseurs

La startup offrira le choix entre un abonnement annuel ou un accès horaire aux données, un modèle économique qui a visiblement séduit les investisseurs : Blue Skies Space vient en effet de lever 2 millions de livres sterling du japonais SPARX Space Frontier Fund et du britannique SFC Capital, et le projet intéresse aussi l’Université de Cardiff (Royaume-Uni), l’Université Vanderbilt (États-Unis), le Commissariat français aux énergies alternatives et à l’énergie atomique (France) ainsi que l’Observatoire astronomique national du Japon. Le premier satellite de Blue Skies Space, baptisé Mauve, sera placé en orbite début 2025, Ce dernier a été conçu pour l’exploration des étoiles les plus proches. A terme, c’est toute une armada de satellites scientifiques que la firme britannique compte envoyer dans l’espace !