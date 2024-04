X annonce X TV, un service de contenus vidéo de « haute qualité »

C’était en rumeur depuis quelques jours : Linda Yaccarino, la CEO de X, annonce le lancement prochain de X TV, un nouveau service de contenus vidéo de « haute qualité » destiné aux Smart TV et organisé par de l’IA.

From the small screen to the big screen X is changing everything. Soon we’ll bring real-time, engaging content to your smart TVs with the X TV App. This will be your go-to companion for a high-quality, immersive entertainment experience on a larger screen. We’re still building it… pic.twitter.com/QhG6cVDpZ8

— Linda Yaccarino (@lindayaX) April 23, 2024