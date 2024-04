Metaphor: ReFantazio : le RPG des créateurs de Persona a une date de sortie

Le célèbre studio Atlus a profité d’un évènement spécial diffusé en direct pour annoncer que Metaphor: ReFantazio, son prochain RPG à la DA toujours aussi léchée, sortira le 11 octobre prochain sur les consoles PS5 et Xbox Series, le Game Pass et le PC. Les créateurs de la légendaire franchise des Persona ont présenté leur nouveau titre plus en détail, et notamment les mécanismes de combat. Sans surprise, tout cela fait énormément pensé à Persona dans les mécaniques, même si le gameplay se pare d’un mixe temps réel/tour par tour qui fait un peu penser à Final Fantasy VII Rebirth. Une originalité toutefois : les ennemis les moins puissants seront combattus via un système hybride temps-réel/tour par tour, tandis que les boss ou les monstres les plus puissants nécessiteront d’en passer par le tour par tour. Un nouveau système de quêtes secondaires sera proposé, et « L’ordre dans lequel vous accomplirez ces quêtes aura un impact important sur la difficulté des combats, de sorte que les défis que vous relèverez en premier joueront un rôle important dans votre expérience. » explique Katsura Hashino, le concepteur du titre.



Métaphore : ReFantazio se déroule dans le Royaume-Uni fictif d’Euchronia, un royaume plongé dans le chaos après l’assassinat de son roi. Le héros et sa partenaire, la fée Galica, partent à l’aventure afin de retrouver le prince maudit (que l’on croyait mort) et le sauver de sa malédiction. Nos héros feront bien sûr équipe avec de nouveaux alliés en cours de route. Si la trame de ce nouveau RPG n’a pas vraiment de quoi nous faire lever le sourcil, c’est une fois de plus la richesse de l’univers proposé, la beauté du lore et l’inventivité des situations qui forcent ici le respect.

Bonne nouvelle en ces temps de « full demat », Metaphor: ReFantazio sera aussi proposé en copies physiques, parmi lesquelles des éditions collector standard et limitée. Ces dernières sont d’ailleurs disponibles en précommande dès aujourd’hui. Il faudra en revanche attendre encore un peu pour la version numérique. Le jeu sera disponible sur Xbox Series X|S, la PlayStation 5 et la PlayStation 4, ainsi que sur PC Windows et Steam.