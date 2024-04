Disneyland Paris : 82 000 panneaux solaires au dessus du parking visiteurs, un record en Europe

Lancé à l’automne 2020, le grand chantier de l’immense ombrière (20 hectares) du parking visiteur de Disneyland Paris est enfin terminé. Cette ombrière géante est recouverte de 82 000 panneaux solaires, ce qui est un record absolu en Europe. Ce champ de panneaux solaires fournit désormais en électricité une mini-centrale capable d’alimenter un thermofrigopompe (pompe à chaleur) qui peut lui-même servir de chauffage, climatiseur et refroidisseur tout en économisant sur la consommation d’eau recyclée du parc (30 000 m3 en moins). Une solution écologique et polyvalente en somme…

La capacité énergétique de l’ombrière du parc est de 36 GHw/an, ce qui correspond tout de même à la consommation électrique moyenne d’une ville d’un peu moins de 20 000 habitants. Bref, les chiffres sont fous, et se traduisent aussi en réduction de gaz à effet de serre : l’ombrière à panneaux solaires diminuerait de 890 tonnes de CO2 par an les émissions de CO2 et autres particules fines, un gain net qui se rajoute aux réductions d’émissions déjà réalisées par la géothermie (qui couvre 18% des besoins en chauffage du parc).

Au global, le parc Disneyland Paris devrait réduire de 9% ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui se traduit aussi par une réduction de 14% dans la consommation de gaz (de ville) et de 10% des besoins en chauffage. De véritables efforts quantifiables donc, même s’il ne faut pas oublier que le parc lui-même n’est pas « vert » puisqu’il est un énorme générateur de gaz à effets de serres, l’objectif consistant ici à réduire ces émissions.