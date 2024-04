Windows 10/11 : télécharger les applications du Microsoft Store depuis le Web devient possible

Les utilisateurs de Windows 10 et 11 peuvent télécharger des applications depuis le Microsoft Store. Aujourd’hui, la situation évolue pour la version Web, avec la possibilité de télécharger directement les applications par le biais de son navigateur.

La logique qui sous-tend le nouvel installateur Web est de rendre les téléchargements d’applications plus rapides et de réduire le nombre d’actions nécessaires. Auparavant, si vous vouliez installer un programme à l’aide de la version Web du Microsoft Store, vous deviez effectuer trois clics : un sur le site, un pour la boîte de dialogue qui apparaît et un sur la mini-fenêtre pour lancer l’installation.

Ce processus avait pour but de lutter contre les scripts malveillants au détriment de l’expérience utilisateur. Désormais, la nouvelle permet d’utiliser de petits programmes d’installation autonomes avec la même logique que le Microsoft Store. Un paquet téléchargeable peut gérer les prérequis, les droits, les téléchargements et les installations.

Le nouveau système est en cours de déploiement, ce qui peut expliquer pourquoi certaines applications ont toujours l’ancien système. Mais ce sera bientôt corrigé.

Microsoft a testé cette nouvelle méthode au cours des cinq derniers mois et affirme qu’elle a entraîné, en moyenne, une augmentation de 12% des installations et de 54% du nombre d’applications lancées après l’installation. C’est évidemment une bonne nouvelle pour les développeurs qui souhaitent que les utilisateurs de Windows installent et utilisent leurs applications.