Des chercheurs étudient les bactéries mutantes de la Station Spatiale Internationale

La Station Spatiale Internationale (ISS) sert à la fois de laboratoire scientifique et de foyer aux astronautes depuis plus de deux décennies. Au cours de cette période, elle est également devenue un terrain fertile pour des souches bactériennes uniques. Des chercheurs indiens, en collaboration avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ont découvert que les bactéries vivant sur l’ISS ont évolué pour devenir fonctionnellement et génétiquement différentes de leurs homologues terrestres. Ces microbes adaptés à l’espace ont montré une résistance accrue aux traitements antibactériens, ce qui présente un risque potentiel pour les missions humaines à long terme dans l’espace, comme celles prévues pour la Lune et au-delà.

L’ISS en tant qu’environnement fermé avec microgravité et niveaux élevés de rayonnement, est un « habitat » unique qui accélère la mutation des bactéries. Les scientifiques ont constaté qu’une bactérie particulière, Enterobacter bugandensis, présente couramment dans le tube digestif humain (et qui peut parfois provoquer des infections), s’est développée sur l’ISS. L’étude a révélé que les souches de cette bactérie isolées de l’ISS ont développé une tolérance accrue aux agents anti-bactériens et ont une capacité accrue à coexister avec d’autres micro-organismes, augmentant potentiellement leur capacité de survie et leur adaptabilité dans l’espace.

Les résultats de cette étude soulignent l’importance de comprendre le comportement microbien dans les environnements spatiaux, d’autant plus que les agences spatiales internationales et les entreprises privées souhaitent augmenter la présence humaine dans l’espace. Les implications potentielles sur la santé des astronautes et les préoccupations concernant le confinement de ces superbactéries soulignent en outre la nécessité d’une surveillance microbienne robuste sur tous les futurs habitats spatiaux. d’autant qu’il s’agit aussi de prévenir une éventuelle biocontamination de la Terre.