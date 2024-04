Elon Musk s’oppose à l’interdiction de TikTok aux États-Unis

Elon Musk s’est prononcé contre l’interdiction de TikTok aux États-Unis au nom de la liberté d’expression, alors que les élus américains ont voté une loi ce week-end qui pourrait déboucher, à terme, sur la disparition de la très populaire plateforme.

« À mon avis, TikTok ne devrait pas être interdit aux États-Unis, même si une telle interdiction pourrait profiter à la plateforme X », a déclaré Elon Musk dans un message. « Cela irait à l’encontre de la liberté de parole et d’expression. Ce n’est pas ce que l’Amérique représente », a ajouté le propriétaire de X.

In my opinion, TikTok should not be banned in the USA, even though such a ban may benefit the 𝕏 platform.

Doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2024