TikTok : la menace d’interdiction aux États-Unis progresse après un vote

La Chambre américaine des représentants a lancé un ultimatum à TikTok en adoptant une proposition de loi qui peut interdire le réseau social aux États-Unis s’il ne coupe pas ses liens avec sa maison-mère ByteDance, et plus largement avec la Chine. La plateforme de vidéos est accusée par des responsables américains de permettre à la Chine d’espionner et de manipuler ses 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis.

Ce texte, qui pourrait aboutir sur une rare interdiction à l’accès du marché américain, doit désormais être validé par le Sénat qui devrait voter cette semaine. Il a été adopté par 360 voix contre 58, avec des voix démocrates et républicaines. Joe Biden a déjà dit qu’il signerait la loi. Le président avait redit son « inquiétude » à propos de TikTok lors d’un échange avec son homologue chinois Xi Jinping début avril.

Interdire TikTok « violerait la liberté d’expression » de 170 millions d’Américains, a immédiatement protesté le populaire réseau social. Il ajoute que le projet de loi d’interdiction « ravagerait 7 millions d’entreprises et fermerait une plateforme qui contribue pour 24 milliards de dollars par an à l’économie américaine ».

Pour leur part, les détracteurs du projet de loi ont fait valoir que l’interdiction de TikTok n’apporterait pas grand-chose à la protection des données des Américains.