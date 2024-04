Project Hail Mary : le film de S.F adapté de l’ouvrage d’Andy Weir a une date de sortie

Project Hail Mary (titre français « Projet Dernière Chance »), l’ouvrage de S.F culte du romancier Andy Weir (The Martian), va être adapté sur grand écran par Amazon MGM. Ce projet d’adaptation a été lancé en 2021, mais la production (et même le tournage) n’aurait réellement démarré qu’au début de l’année 2024 au Royaume-Uni…avant d’être de nouveau retardée. Phil Lord et Chris Miller sont toujours à la réalisation, et le scénariste Drew Goddard est en charge du scénario, après déjà s’être occupé du scénario de The Martian. La tête d’affiche est Ryan Gosling, qui incarne ici Ryland Grace, un professeur d’école devenu astronaute qui se réveille d’un coma profond à bord d’une station spatiale. Ce dernier rassemble peu à peu ses souvenirs et s’aperçoit qu’il a été envoyé dans le système solaire de Tau Ceti afin d’inverser la course d’un évènement cosmique capable d’anéantir l’humanité. On notera que c’est la seconde fois que Ryan Gosling tient le rôle d’un astronaute après First Man où il incarnait Neil Armstrong, le premier homme à fouler la surface de la Lune.

Ryan Gosling en Neil Armstrong dans le film First Man

Le film n’avait plus donné de ses nouvelles depuis de nombreux mois, mais voilà qu’Amazon MGM nous gratifie même d’une date de sortie. Il va y avoir des déçus puisque la sortie du film est désormais programmée au 20 mars 2026, soit dans presque deux ans. On ne sait pas ce qui peut bien justifier un tel délai (peut-être des engagements de Gosling sur d’autres productions), mais il va falloir se montrer très patient.