Embracer Group se réorganise en trois entités distinctes

Le conglomérat suédois de jeux vidéo Embracer Group vient d’annoncer une restructuration organisationnelle profond : Embracer va donc se diviser en trois entités distinctes cotées en bourse : Asmodee Group, Coffee Stain & Friends et Middle-earth Enterprises & Friends. Chaque nouvelle société pourra ainsi se concentrer sur ses domaines d’expertise spécifiques et améliorer ses stratégies commerciales, une façon comme une autre d’interpeller les investisseurs (qui jusqu’ici fuient Embracer comme la peste). La direction d’Embracer Group estime que ainsi cette restructuration fournira à ces entités l’autonomie nécessaire pour innover et offrir des « expériences mémorables ».

« Cette décision a été prise dans le but de libérer tout le potentiel de chaque équipe et de leur fournir leur propre leadership et leur propre direction stratégique », a ainsi déclaré Lars Wingefors, le CEO d’Embracer. « C’est le début d’un nouveau chapitre, un chapitre dont j’ai l’intention de continuer à faire partie en tant qu’actionnaire actif, engagé et solidaire des trois nouvelles entités, avec un horizon toujours vert. »

Une restructuration au bout de nombreuses difficultés

Cette restructuration massive intervient après une phase particulièrement compliquée pour le groupe, marquée par l’échec d’un accord de partenariat à 2 milliards de dollars, des fermetures de studios, de nombreux licenciements et il y a peu la cessation de Gearbox (Borderlands) à Take-Two, et ce pour un prix bien inférieur à sa valeur d’achat trois ans auparavant. Pour Embracer, il devenait donc urgent de rationaliser un groupe devenu trop imposant pour son propre bien.

Middle-earth Enterprises & Friends évoluera à partir du groupe principal Embracer, en se concentrant sur le développement et la publication de jeux AAA avec le contrôle de licences majeures telles que Tomb Raider et Le Seigneur des Anneaux. Asmodee Group se spécialisera dans l’édition et la distribution de jeux de société, notamment de titres populaires comme Les Aventuriers du Rail et CATAN, et s’aventurera également dans les jeux sous licence de franchises comme Star Wars et Marvel. Coffee Stain & Friends s’adressera à un portefeuille de jeux diversifié, comprenant des jeux indépendants et de taille moyenne, avec des titres comme Deep Rock Galactic et Goat Simulator à son actif.