Mitsubishi : le service de cloud pour les appareils domotiques en panne au niveau mondial

C’est la limite du tout connecté : Mitsubishi, géant japonais de la domotique, traverse l’un des pires moments de sa riche existence. Le service de cloud MELCloud, qui permet de contrôler à distance les pompes à chaleur ou la climatisation via une app de domotique, est en effet tombé en rade depuis le 16 avril, et n’a toujours pas été remis en activité 6 jours plus tard. Rien ne fonctionne, sachant qu’ici le cloud est un point d’ancrage incontournable pour lancer le contrôle du moindre appareil dans l’éco-système domotique Mitsubishi. Un problème de DNS serait à l’origine de cette panne massive, mais il y aurait un moyen de contourner en partie le soucis en créant son propre DNS en local.

La domotique, c’est fantastique, sauf que le cloud se fait la malle ; ci-dessus, l’interface de l’app domotique de Mitsubishi

Sachant l’importance que revêt un système de pompe à chaleur dans un domicile (ou d’une clim) en fonction des conditions climatiques extérieures, cette panne prend une valeur d’avertissement : contraindre le contrôle manuel en local pour des appareils domotiques souvent incontournables une fois installés, c’est prendre le risque, important, de faire peser l’entièreté du bon fonctionnement de ces appareils sur des serveurs distants. Ne pas pouvoir accéder à son service de streaming musical n’est pas un drame, mais ne pas pouvoir actionner la clim via l’app idoine est un tout autre problème même si dans le cas de la clim Mitsubishi il reste heureusement la solution de la télécommande (si tant est que l’on sache encore où elle se trouve dans un environnement tout connecté). Votre serviteur a lui-même un système de climatisation Mitsubishi et la télécommande est à portée de main en permanence. Dommage tout de même qu’en 2024, il n’y ait finalement que le choix entre des fonctions de domotiques avancées (mais à la merci du cloud) et une bonne vieille télécommande avec un mini écran noir et blanc.