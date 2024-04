Windows 10 va pousser les utilisateurs à avoir un compte Microsoft

Avec Windows 10, il est possible d’avoir un compte utilisateur local ou un compte Microsoft. Mais Microsoft aimerait réellement que vous passiez à la seconde option, c’est pour cela que les utilisateurs vont avoir une bannière à ce sujet.

Une nouvelle version test (build 19045.4353) de Windows 10 est maintenant disponible au téléchargement. Microsoft indique :

Cette mise à jour débute le déploiement des notifications liées aux comptes Microsoft dans Paramètres > Accueil. Un compte Microsoft permet de connecter Windows à vos applications Microsoft. Il permet également de sauvegarder toutes vos données et de gérer vos abonnements. Vous pouvez également ajouter des mesures de sécurité supplémentaires pour éviter que votre compte ne soit verrouillé. Cette fonctionnalité affiche des notifications dans le menu Démarrer et dans les Paramètres. Vous pouvez gérer les notifications de vos paramètres dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Général.