Google crée une nouvelle division en charge d’Android, ChromeOS et les appareils Pixel

Google consolide ses activités : le CEO Sundar Pichai vient d’annoncer la création de la division Platforms and Devices qui sera en charge des développements futurs d’Android, de ChromeOS, du navigateur Chrome et d’autres applications de Google, sans oublier les smartphones et tablettes Pixel. Rick Osterloh, qui dirigeait jusqu’ici le hardware chez Google, dirigera cette nouvelle équipe, l’objectif final étant d’intégrer les services d’IA dans l’ensemble des produits et services de la firme de Mountain View. A noter que Sameer Samat, qui était jusqu’ici le bras droit d’Osterloh, sera en charge de l’écosystème Android, et que Hiroshi Lockheimer pilotera les nouveaux projets (hors services et produits existants donc).

Dans une interview accordée au site The Verge, Rick Osterloh explique pourquoi les développements sur l’IA nécessitent cette réorganisation d’ampleur : » À l’époque, les premiers modèles de machine learning et HDR réalisaient tout le traitement… je pense que cette intégration du matériel, du logiciel et de l’intelligence artificielle a vraiment montré comment l’intelligence artificielle pouvait totalement transformer l’expérience de l’utilisateur. C’était important, et c’est encore plus vrai aujourd’hui ».

En bref, il faut s’attendre à l’avenir à retrouver du Gemini dans chaque produit et services Google, sachant que désormais toutes les équipes travailleront de concert pour un même objectif central. Mine de rien, Sundar Pichai annonce donc la fin programmée d’une culture d’entreprise jusqu’ici basée sur une organisation en divisions bien compartimentées. Presqu’une révolution en somme